قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحرب في اليمن أدت إلى كارثة إنسانية، مناشدًا فريقه إظهار الدعم للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وإطلاق حوار سلمي داخلي طويل في اليمن.



وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أنه قرر تعيين تيموثي ليندركينج، مبعوثه الخاص إلى اليمن، موضحًا أن «ليندركينج» له باع طويل في منطقة الشرق الأوسط، وسيعمل مع اليمنيين الذين عانوا بشكل كبير.



وشدد على أن «الحرب في اليمن يجب أن تنتهي»، وخاصة أن الأمريكيين يدعمون وقف الحرب في اليمن وبيع الأسلحة، منوهًا إلى أن المملكة العربية السعودية تواجه بعض الهجمات الصاروخية من الدول المجاورة.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده ستواصل دعم السعودية؛ للدفاع عن سيادتها ووحدتها ووحدة أراضيها والدفاع عن مواطنيها.