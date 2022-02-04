أكد محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري، على أن هدف الجميع في معسكر الفراعنة من البداية هو الفوز باللقب مشيرا إلى أن الروح بين اللاعبين هي سر الانتصار.

وجاء ذلك عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

وقال الشناوي في تصريحاته التلفزيونية، عقب المباراة: "نلعب من أجل الجمهور المصري وسنحاول إسعادهم بالفوز باللقب".

وأضاف: "لعبنا 3 مباريات لمدة 120 دقيقة وهو أمر صعب ولكن الروح والعزيمة لدى اللاعبين كبيرة".

وتابع: "أتواجد مع اللاعبين في التدريبات وفي كل مكان، كلنا على قلب رجل واحد. أديت دوري حتى مباراة كوت ديفوار وأبو جبل أكمل المهمة ولو لعب محمود جاد أو محمد صبحي سيكونا في الموعد".

وواصل: "تحدثنا مع بعضنا منذ المباراة الأولى أنه يجب ان نعود بالكأس إلى مصر بعد غياب طويل، الجميع يعرف قيمة البطولة".

وأتم: "لعبنا امام فريق صعب على أرضه ووسط جمهوره ولكننا كنا في الموعد، الروح هي سر الانتصار والآن أمامنا مباراة أخيرة".

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد القادم والموافق 6 فبراير، بين مصر والسنغال في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.