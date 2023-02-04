زيلينسكي: مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يمكن أن تبدأ العام الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عزز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضغوطه من أجل انضمام بلاده سريعا للاتحاد الأوروبي عقب قمة عقدت في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية، عبر الفيديو: "تحدثنا، ونحن نتحدث بالفعل كأعضاء في المجتمع الأوروبي. وقال إنه يجب تأكيد هذا الوضع بشكل قانوني".

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية، قالت في وقت سابق، إن كييف أمامها طريق طويل قبل أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، قال زيلينسكي، إن فون دير لاين وميشيل أشارا خلال القمة التي عقدت يوم الجمعة في كييف إلى احتمال بدء مفاوضات الانضما.

وقال الرئيس الأوكراني: "هناك تفاهم أن من الممكن البدء في مفاوضات حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري".

وأضاف: "نحن نعد أوكرانيا لاندماج أكبر في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي- مما يعني المزيد من الدخل للشركات الأوكرانية، والمزيد من الإنتاج والوظائف في بلادنا، والمزيد من الدخل لميزانيات الدولة والمحليات". هذا ما يجعل أوكرانيا أقوى حقا".

وتابع: "اندماجنا لا رجعة فيه ويحظى بكل الدعم من الأوروبيين"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن أوكرانيا ستقوم بما في وسعها لضمان أن يتحول العدوان الروسي الى "انتحار" لموسكو.

وقالت فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية لم تحدد "جداول زمنية" لعملية الانضمام.