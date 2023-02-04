 ملوك القارات.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية - بوابة الشروق
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ملوك القارات.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية

محمد جلال
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 8:57 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 9:10 م

حقق النادي الأهلي فوزا غاليا مساء اليوم السبت، أمام نظيره سياتل الأمريكي، بهدف دون رد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 ليحسم تأهل الأهلي لنصف نهائي المسابقة القارية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال الأندية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعد النادي الأهلي هو نادي القرن الإفريقي، فيما سيواجه نادي القرن الأوروبي فريق ريال مدريد وصاحب أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 4 ألقاب.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها النادييان في بطولة رسمية، حيث التقيا مرة واحدة من قبل في عام 2000 عندما حقق الأهلي الفوز بهدف دون رد في احتفالية الحصول على لقب نادي القرن.


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