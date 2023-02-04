 زراعة الغربية تستقبل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بالوزارة - بوابة الشروق
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زراعة الغربية تستقبل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بالوزارة

علاء شبل
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 5:36 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 5:36 م

استقبل الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، اليوم السبت، الدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والدكتور السيد الصرند بفرع معهد وقاية النبات بسخا، والدكتور عاطف شاهين بفرع معهد وقاية النبات بسخا؛ للمرور على الزراعات الشتوية وكذلك التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم لهم.

وخلال الزيارة تم المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة خاصة زراعات القمح على مصاطب وبالسطارة وعفير.

وأكد وكيل الوزارة أهمية المرور على الزراعات الشتوية مثل البصل، والكمون، والكتان، والبنجر، والبازلاء، و لقاء المزارعين للتعرف على أهم المشاكل التي تواجهم والعمل على حلها.

وشدد أبو شادي على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم، وتوعيتهم بالإصابة والأمراض التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها لحلها فيجب الحظر منها ومتابعة ظهور أى أعراض على النبات فى بدايته.


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