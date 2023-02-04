تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن أزمة عدم قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأبيض، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان اتحاد الكرة قد رفض في وقت سابق، قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي وأحمد بلحاج، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «ليس من حق اتحاد الكرة منع قيد صفقات الزمالك، وفيفا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيقاف القيد بعد إخطار النادي مسبقًا».

وأضاف: «اتحاد الكرة اتخذ خطوة غير قانونية بمنع الزمالك من القيد، بدون وجود حكم قضائي أو إخطار من فيفا، والصفقات الجديدة تم تسجيلها على سيستم فيفا، وموقفنا سليم 100%».

وتابع المشرف على الكرة بنادي الزمالك: «علمت أن مديونيات الزمالك لدى اتحاد الكرة تخطت الـ 70 مليون جنيه، ولكن تلك المديونيات شأن داخلي ومازالت هناك مفاوضات بين الطرفين».

وأوضح: «رقم المديونية غير دقيق تمامًا، ومازالت هناك محادثات بين الزمالك والاتحاد من أجل حساب القيمة الحقيقية للمبلغ، وعندما تفاوضنا من قبل وجدنا أن هذا المبلغ انخفض لـ 30 مليون جنيه».

وواصل أمير مرتضى: «أرقام المديونية غير دقيقة وليست نهائية، وسيحدث اجتماعا بين الإدارة المالية في الزمالك واتحاد الكرة لمناقشة المديونية، وعندما يتم الاعتراف بها من قبل النادي والاتحاد سنبدأ البحث عن طرق لدفعها».

وأكمل: «الزمالك حصل على رخصة الأندية المحترفة بشكل طبيعي، ولم يتحدث معنا أحد عن المديونية وقتها، ولم يتم إخطارنا بوقف القيد من قبل اتحاد الكرة».

وأتم: «الإعلام المنتمي للنادي الأهلي يحاول إقحام اتحاد الكرة في نزاع شخصي مع نادي الزمالك، وحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من الاتحاد بأن صفقات الزمالك لن يتم قيدها».