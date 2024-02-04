مهاب ياسر يكشف كواليس الانضمام للزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مهاب ياسر الوافد الجديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن كواليس الانتقال للفريق الأبيض من الداخلية.

وأعلن الزمالك أمس علن صفقة مهاب ياسر لاعب الداخلية لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

وقال ياسر في تصريحات تليفزيونية :" مفاوضات الزمالك كانت عقب مباراة الداخلية والاتحاد".

وأضاف :" طلبت من وكيلي إتمام الصفقة دون أي شروط مالية .. أنا مشجع للزمالك من الأساس وكانت رغبتي الانتقال للفريق ".

وأوضح :" عقدت جلسة مع حسين السيد وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل وتم توقيع العقود".

وكشف ياسر أنه سبق وزامل كلًا من أحمد حمدي وناصر ماهر في المنتخب الأولمبي وأنه سعيد بصفقات النادي الجديدة .