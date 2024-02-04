نقيب الجواهرجية: ارتفاع نسبة مبيعات المواطنين وراء انخفاض سعر الذهب اليوم

كشف جورج ميشيل نقيب الجواهرجية، عن أسباب تراجع أسعار الذهب بواقع 200 جنيه في تعاملات السبت.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن اتجاه بعض المواطنين لبيع كميات من الذهب، والذين وصفهم بالمضاربين، أدت إلى انخفاض سعر الذهب اليوم، هذا بالإضافة إلى توجيه وزارة الداخلية، ضرباتها للسوق الموازي للدولار، والذي أدى إلى انخفاض بأسعار الذهب أيضا.

وتراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بقيمة 100 جنيه، خلال تعاملات اليوم السبت، فقد انخفض سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليصل إلى 3800 جنيه، مقارنة بـ3900 جنيه في نهاية تعاملات أمس، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة، انخفض سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4383 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 3257 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 30400 جنيه، مقارنة بـ 31200 جنيه في نهاية تعاملات أمس.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب، عند تسوية تعاملات أمس الجمعة 2 فبراير، مع صعود الدولار، بعد تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، مما أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.