 الداخلية الكويتية: مستمرون بأخذ البصمة البيومترية في جميع المنافذ الحدودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية الكويتية: مستمرون بأخذ البصمة البيومترية في جميع المنافذ الحدودية

الكويت - د ب أ
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 5:35 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 5:35 م

أكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرارها في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة فور وصولهم الى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي مديرية أمن حولي ومديرية أمن الفروانية ومديرية أمن الأحمدي ومديرية أمن مبارك الكبير ومديرية أمن الجهراء.

وبينت أنه يسمح للمسافرين المغادرة من دولة الكويت دون الحاجة الى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة، مشيرة إلى أنه تم أخذ البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي لـ26238 قادما خلال شهر يناير 2024.

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