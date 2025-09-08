مدير وكالة الطاقة الذرية يدعو إيران لاستئناف عمليات التفتيش بسرعة

دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، إيران إلى السماح للوكالة بشكل سريع باستئناف المراقبة لبرنامجها النووي .

وقال جروسي في فيينا اليوم الاثنين: "لا يزال هناك وقت، ولكنه ليس بالكثير".

وعلقت طهران التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن تعرضت منشآتها النووية الرئيسية لهجوم بالطائرات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو الماضي.

وظلت الوكالة لأسابيع، تتفاوض مع المسئولين الإيرانيين حول استئناف عمليات التفتيش، مع تركيز خاص على أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم تقول الوكالة إنها مخصبة إلى مستوى يقترب من درجة صنع الأسلحة.

وحتى الآن، لم تبلغ إيران الوكالة عن مكان تخزين هذه المواد أو ما هي حالتها بعد الضربات.

وقال جروسي، إن طهران لم تلتزم بمواعيد تقديم التقارير، بينما قال دبلوماسيون غربيون في فيينا إن إيران تخشى أن تستخدم إسرائيل مثل هذه المعلومات لتبرير شن مزيد من الهجمات.