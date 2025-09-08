صحيفة إيرانية: طهران قررت العودة للتفاوض مع أمريكا بشأن البرنامج النووي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت الحكومة الإيرانية استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي لأول مرة منذ الحرب مع إسرائيل، حسبما أفاد تقرير صحفي اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية أنه تم اتخاذ القرار أمس الأحد.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإيرانية حتى الآن.

وأفاد التقرير، بأنه في بداية المفاوضات، سيتم تقديم طلب لتأجيل تفعيل ما يسمى بآلية "سناب باك" التي بدأتها الدول الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وهاجمت إسرائيل إيران في يونيو لمنعها من بناء قنبلة نووية. وبعد أسبوع انضمت الولايات المتحدة للحرب وقصفت المنشآت النووية الإيرانية. ويتهم الغرب طهران منذ سنوات بأنها تسعى للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران.

وقبل الحرب، تفاوضت الولايات المتحدة مع طهران لمدة شهرين تقريبا حول برنامج إيران النووي دون تحقيق تقدم.

ومنذ ذلك الحين، زادت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الضغط على إيران لاستئناف المفاوضات من خلال تفعيل آلية للعقوبات.

وتعد آلية سناب باك بندا قانونيا مصمما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تلقائيا على إيران إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق فيينا النووي المبرم عام 2015.