رئيس تشيلي يؤكد إرتفاع حصيلة قتلى حرائق فالبارايسو إلى46 شخصا على الأقل

أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك يوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق التي اجتاحت منطقة فالبارايسو بوسط البلاد إلى 46 شخصا على الأقل.

وقال الرئيس التشيلي في مؤتمر صحفي "إن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا في الحرائق ، كما توفي ستة آخرين متأثرين من الحروق التي تعرضوا لها أثناء تلقي العلاج في المراكز الطبية"، مضيفا أن الأعداد مرشحة للزيادة.

وفرضت الحكومة التشيلية حظر تجول في بلدات كويلبو وفيلا أليمانا وفينا ديل مار وليماشي في منطقة فالبارايسو اعتبارا من الساعة 9 مساء السبت، إلى الساعة 10 من صباح الأحد (1300 بتوقيت جرينتش) من أجل مكافحة الحرائق.

وأكدت السلطات المحلية تعرض أكثر من 1200 منزل للتدمير في كويلبو وفيلا أليمانا، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غرب العاصمة سانتياجو، في حين التهمت الحرائق ما لا يقل عن 9 آلاف هكتار في جميع أنحاء منطقة فالبارايسو.

وأعلن بوريك حالة الطوارئ في منطقة فالبارايسو في وقت متأخر من يوم الجمعة لنشر موارد إضافية والسماح بتدخل الجيش.

وتعتبر هذه الحرائق الأكثر دموية في البلاد خلال العقود الأخيرة.