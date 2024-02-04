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أعداد جريدة الشروق
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لمدة 5 أيام.. بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية

بيت لحم - معا
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 10:11 ص

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، جولة شرق أوسطية تشمل السعودية ومصر وقطر وإسرائيل وفلسطين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية في واشنطن، أن بلينكن يواصل المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل، والاتفاق على هدنة إنسانية تتيح إدخال المساعدات بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة نحو خمسة أيام.

وبالتوازي سيصل إلى إسرائيل الأسبوع الجاري المبعوث الأمريكي عاموس هوخشتاين بهدف دفع اتفاق إلى الامام يمنع حربا في الجبهة الشمالية.


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