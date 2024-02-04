 ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط تخصصت في زراعة المخدرات والاتجار بها - بوابة الشروق
الأحد 4 فبراير 2024 7:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط تخصصت في زراعة المخدرات والاتجار بها

مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 7:54 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 7:54 م

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط، في ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط تخصص نشاطها الإجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم (16 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة) بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

باستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين. كما تم ضبط (6.5 طن لمخدر بانجو) و(10 أفدنة منزرعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين - 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (36.5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك