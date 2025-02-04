بريطانيا تستضيف قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي 19 مايو المقبل

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زعماء الاتحاد الأوروبي في 19 مايو المقبل، في لقاء هو الأول من بين سلسلة قمم سنوية تهدف إلى إعادة إطلاق العلاقات بين بريطانيا والتكتل بعد خروجها منه، بحسب ما أعلن داونينج ستريت الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستقبل زعيم حزب العمال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مكان لم يحدد بعد في المملكة المتحدة، وفق وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: «ستكون هذه أولى القمم المنتظمة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف أنها فرصة للتقدم في مجالات من شأنها تحقيق فوائد ملموسة لمواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

توجه كير ستارمر إلى بروكسل الاثنين لإجراء محادثات عن قضايا الدفاع مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس حكومة بريطاني اجتماعا غير رسمي لرؤساء دول وحكومات مجموعة الـ27 منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات.

منذ وصوله إلى السلطة في يوليو، أكد ستارمر نيته "إعادة تنظيم" العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر في ظل الحكومات المحافظة السابقة.

لكن لا تنوي لندن العودة إلى السوق المشتركة أو الاتحاد الجمركي أو إعادة إرساء حرية تنقل الأشخاص.

وقال ستارمر مرارا إنه يريد التفاوض على اتفاق تجاري أفضل، في إطار التجديد المتوقع في العام 2026 لمعاهدة التعاون الحالية، وعلى اتفاق جديد للدفاع والأمن.

تسعى بروكسل إلى وضع نظام لتنقل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن رفضت الحكومة البريطانية الاقتراح، خوفا من اتخاذ أي خطوة تشبه العودة إلى حرية التنقل.