سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت شبكة قنوات روتانا التلفزيونية اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكيل إعلاني جديد ليكون مسؤولاً عن إدارة وبيع الإعلانات عبر قنوات الشبكة ومنصاتها الرقمية، وذلك بحضور الوليد بن طلال مالك قنوات روتانا.

وتنص الاتفاقية على أن يتولى الوكيل الإعلاني الجديد، الإشراف على جميع مبادرات الإعلان الرقمي، بما يضمن اتباع نهجٍ سلسٍ ومبتكرٍ لتحقيق الدخل الأمثل من الوسائط المتعددة.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإعلامية، الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: "نثق تماماً في خبرة الوكيل الإعلاني الجديد في رفع الإمكانات التجارية لمنصاتنا المتنوعة".

يُشار إلى أن شبكة قنوات روتانا التلفزيونية هي شبكة ترفيهية، تضم 16 قناة مجانية ومشفرة، تتنوع بين الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية.