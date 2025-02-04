رئيس مجلس الوزراء القطري يعلن استمرار دعم بلاده للبنان وجيشه

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في تصريح له من قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أن بلاده مستمرة بدعم لبنان ودعم الجيش اللبناني، مشدّداً على أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري "زيارتنا اليوم إلى بيروت هي زيارة دعم من دولة قطر التي تقف دائماً إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في لحظات الفرح والحزن".

وأعلن أن "دولة قطر استمرت في دعم لبنان في الأعوام الماضية من خلال الدعم الإنساني والمجتمعي ودعم الجيش اللبناني وهذا الدعم سوف يستمرّ" مضيفاً "أكّدنا مع فخامة الرئيس التزام دولة قطر باستمرار دعم للقوات المسلحة اللبنانية، المؤسسة اللبنانية التي تجمع كل اللبنانيين".

وشدّد على "أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701 ليستعيد لبنان سيادته على كامل إراضيه ".

وبارك للبنان "سدّ الشغور الرئاسي بعد فترة طويلة ونتمنى أن ترسي هذه الخطوة الأمن والاستقرار في لبنان ونتطلع إلى استكمال تشكيل الحكومة اللبنانية في القريب العاجل واستكمال كافة الإجراءات بما يحقق طموحات الشعب اللبناني".

وقال " تؤكْد دولة قطر باستمرار دعمها للشعب اللبناني ونتطلع بعد تشكيل الحكومة للنظر في كيفية العمل سوياً مع الحكومة اللبنانية لتقديم الدعم لمؤسسات الدولة والعمل على مشاريع مشتركة بين البلدين".

ورداً على سؤال عن إمكانية أن تلعب قطر دوراً لوقف الخروقات الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء القطري " إن دولة قطر دائماً حاضرة ونسعى بكافة الطرق لتأدية واجبنا تجاه الشعب اللبناني والأشقاء في المنطقة، والخروقات الإسرائيلية والاعتداء على دولة لبنان هو أمر مرفوض ونشير إليه في كافة اتصالاتنا الدولية ومع الطرف الإسرائيلي".

وأضاف " على مستوى الدعم الاقتصادي ودعم إعادة الاعمار لا شك أن دولة قطر ستكون حاضرة كما كانت حاضرة في كل مناسبة. ونتطلع لاستكمال تشكيل الحكومة وبعد ذلك سيتم بحث هذه الملفات".

ورداً على سؤال حول الاستقرار في المنطقة، قال رئيس الوزراء القطري " إن مسألة الاستقرار في الشرق الأوسط مرتبطة بحل القضايا من جذورها، ولن يكون هناك استقرار دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأضاف أن " المؤشرات من بداية هذا العام تسير بطريق إيجابي من سدّ الشغور الرئاسي في لبنان وما حدث من تغيير في سوريا ونتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى أن يتتابع أثر السلام في المنطقة ونتطلع إلى ذلك".

وتابع رئيس الوزراء القطري " بعد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نتمنى ونسعى إلى استمرار هذا الاتفاق ووصوله إلى مراحله النهائية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في الضفة الغربية".

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري قد وصل عصر اليوم الثلاثاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.