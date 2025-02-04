صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد إعلان ترامب تأجيل الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأجيل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر.

وسجلت الأسهم في جميع أنحاء آسيا ارتفاعات، اليوم الثلاثاء، حيث صعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 10ر2 ٪ ليصل إلى 58ر20642 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 61ر1 ٪ ليصل إلى 41ر39140 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 63ر1 ٪ ليصل إلى 99ر2493 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 13ر0 ٪ ليصل إلى 20ر8390 نقطة.

وقال البيت الأبيض أيضا إن ترامب سيتحدث مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، مما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق يمكن أن يمنع حربا تجارية أوسع.

وفرض ترامب، الأسبوع الماضي، رسوما جمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وأعلنت كندا أنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تأجيل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة شهر واحد فقط بعد إغلاق الأسواق الأمريكية.

وقال المحللون إن الأسواق تأثرت، اليوم الثلاثاء، بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على دول مثل كندا والمكسيك.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تراجع مع نهاية تداولات أمس الإثنين.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات متراجعا بمقدار 122 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 91ر44421 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 96ر45 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 57ر5994 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 49ر235 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 96ر19391 نقطة.

وقلصت الأسهم الأمريكية خسائرها بعدما أعلنت المكسيك أنها حصلت على تأجيل لمدة شهر من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي سوق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 77ر0 دولار ليصل إلى 39ر72 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 36 سنتا ليصل إلى 60ر75 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، اليوم الاثنين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 13ر155 ين ياباني من 75ر154 ين، فيما تراجع سعر اليورو إلى 0317ر1 دولار من 0345ر1 دولار.