وزير الخارجية التركي: سنقف إلى جانب مصر في مواجهة التهجير

استنكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معربًا عن إدانته لتصاعد العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين بالضفة الغربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء الثلاثاء، أن الأفكار حول إرسال الفلسطينيين إلى مصر والأردن «لا طائل منها»، مؤكدًا أن أنقرة ستقف إلى جانب مصر في مواجهة التهجير.

وأشار إلى اهتمام تركيا بالتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع في سوريا، مضيفًا: «ناقشنا تحول سوريا إلى دولة مستقرة، ويجب دعم الإدارة لجديدة لتحقيق الفترة الانتقالية بشكل شمولي أساسه القانون».

وشدد على أن «الشرط الأول لتحقيق الاستقرار في سوريا هو تطهيرها من الإرهاب».

وفي سياق متصل، قال إن بلاده تتفق مع مصر حول أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتوقف الاشتباكات في السودان.