حكومة غزة تستنكر تكديس هيئات أممية داخل القطاع آلاف اللترات من الوقود في مخازنها

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن استنكاره الشديد لتكديس بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة في غزة آلاف اللترات من الوقود في مخازنها، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمؤسسات الإنسانية – لا سيما في شمال القطاع – من شحّ حاد يهدد حياة المرضى والمصابين.

وقال في بيان مقتضب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، إن «هذا السلوك غير المبرر يتناقض مع الواجب الإنساني والأخلاقي، ويمثل تقاعسًا خطيرًا عن أداء الدور المنوط بهذه الهيئات في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة».

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع تحول إلى «منطقة منكوبة» نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا وخلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وخسائر بشرية غير مسبوقة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العدوان خلّف 61 ألف شهيد، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 9268 مجزرة بحق العائلات، وتسبب في نزوح مليوني فلسطيني.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته، مُحملًا الاحتلال وواشنطن المسئولية الكاملة عن تداعيات عدم التزام الاحتلال بتعهداته.



