محافظ المنيا يشهد توقيع بروتوكول لتسليم السوق الحضاري في ماقوسة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية، والغرفة التجارية بالمنيا، لتسليم السوق الحضاري بماقوسة، وذلك في إطار رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية آمنة ومنظمة.

ويأتي السوق ضمن خطة تطوير منطقة ماقوسة، حيث يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة التجارية، وتحسين المرافق وتجميل المدخل الجنوبي لمدينة المنيا، وبموجب البروتوكول، تتسلم الغرفة التجارية 364 شادراً و14 ثلاجة مخصصة للخضار والفاكهة.

وشهد توقيع البروتوكول اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية، وبيومي مصطفى، مدير عام هيئة الأوقاف بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.