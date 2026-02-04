عبدالغفار يبحث مع وفد سويدي توسيع الاستثمارات ودعم التأمين الصحي الشامل

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع وفد ممثلي الشركات السويدية برئاسة وزيرة الصحة السويدية إليزابيث لان، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات الصحية والاستثمارية بين مصر والسويد، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد الوزير تطلع مصر لترسيخ الشراكة مع الجانب السويدي في مختلف المجالات الصحية، لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتحقيق أهداف تنموية مشتركة، ورفع جودة الخدمات الطبية لمواطني الدولتين.



واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار نماذج الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وعلى رأسها التجربة الرائدة في القضاء على فيروس «سي» التي أصبحت نموذجًا عالميًا، إضافة إلى إنجازات مبادرات «100 مليون صحة» الرئاسية التي ساهمت في تحسين مؤشرات الصحة العامة على مستوى الجمهورية.



وركز اللقاء على دعم أجندة إصلاح القطاع الصحي المصري طويل الأمد، خاصة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من الخبرات السويدية في تخطيط النظم الصحية، التحول الرقمي، الاستدامة، والمستحضرات الدوائية، لتقديم خدمات صحية مرنة وعالية الجودة.



وتناول الاجتماع أولويات تطوير المستشفيات وتحسين الخدمات في مجالات الرعاية الطارئة والحرجة، علاج الأورام، مكافحة العدوى، والعلاج الإشعاعي والتصوير الطبي المتقدم، من خلال شراكات منظمة بين القطاعين العام والخاص.



كما ناقش الجانبان فرص التعاون في الصحة الرقمية، بما يشمل السجلات الطبية الإلكترونية الموحدة، حلول الرعاية عن بُعد، أدوات دعم القرار بالذكاء الاصطناعي، حوكمة البيانات الصحية، وأمنها واستدامتها، لتعزيز كفاءة وجودة الرعاية الصحية.



وحضر اللقاء الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير ،الدكتور عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، الدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، الدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلة.