دراسة: نحو 40% من حالات السرطان عالميا مرتبطة بأسباب يمكن الوقاية منها

أفاد تحليل عالمي نشر يوم الثلاثاء في مجلة نيتشر ميديسن بأن نحو 40% من حالات السرطان في العالم عام 2022 كانت مرتبطة بأسباب يمكن الوقاية منها.

وخلصت الدراسة، التي قادتها إيزابيل سورجوموتارام من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في مدينة ليون الفرنسية، إلى أن التبغ والكحول والعدوى كانت أكثر عوامل الخطر شيوعا.

وقدر التحليل أن نحو 30% من حالات السرطان لدى النساء و45% لدى الرجال كان من الممكن تفاديها. ومن إجمالي 7ر18 مليون حالة سرطان جديدة سُجلت عالميا في عام 2022، كان بالإمكان الوقاية من نحو 7 ملايين حالة، أي ما يمثل قرابة 38% من الإجمالي.

واعتمد الباحثون على بيانات عالمية لربط الحالات الجديدة من السرطان بعوامل خطر ثبت علميا أن لها علاقة سببية بالمرض. وشملت الدراسة المخاطر السلوكية مثل التدخين، إضافة إلى التعرضات البيئية والمهنية.

وتبين أن أنماط الخطر تختلف حسب المنطقة والجنس، ففي أفريقيا جنوب الصحراء، كانت 38% من حالات السرطان بين النساء قابلة للوقاية، مقارنة بنحو 25% في شمال أفريقيا وغرب آسيا. وفي هذه المناطق، كانت العدوى هي السبب الرئيسي القابل للوقاية. أما في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فكان التبغ هو عامل الخطر المهيمن.

وقال الباحث المشارك أندريه إلباوي من منظمة الصحة العالمية إن النتائج توفر أول نظرة عالمية لحصة حالات السرطان المنسوبة إلى عوامل يمكن الوقاية منها، مشيرا إلى أن فهم الأنماط الإقليمية يمكن أن يساعد الحكومات والأفراد على اتخاذ خطوات موجهة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت سورجوموتارام أن معالجة الأسباب القابلة للوقاية تعد من أكثر الطرق فعالية للحد من العبء العالمي المتزايد للسرطان، والذي تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أنه قد يرتفع بنسبة 50% بحلول عام 2040 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.