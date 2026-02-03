نعت النقابة العامة للأطباء، إلى جموع الأطباء والشعب المصري، فقيد المهنة والإنسانية الدكتور وسيم قطب هيكل أخصائي جراحة المسالك البولية بالتأمين الصحي – بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، الذي وافته المنية فجأة وهو يؤدي واجبه المهني داخل المستشفى، مرتديا معطفه الأبيض.

وأضافت النقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "رحل الزميل العزيز إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء العمل، ورغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه، إلا أن إرادة الله قد شاءت أن يختتم مسيرته بـ ميتةٍ تشرّف صاحبها، وهو قائم على خدمة المرضى، مؤديا رسالة الطب النبيلة بصدق وشرف".

وتابعت: "إذ تنعى نقابة الأطباء هذا الفقد الجلل، فإنها تؤكد أن الطبيب الراحل كان مثالا للطبيب الخلوق، المحب لمرضاه، المشهود له بالكفاءة وحسن السيرة، وأن رحيله يمثل خسارة حقيقية للمنظومة الصحية ولأهالي مدينته وزملائه وكل من عرفه".

وتقدمت نقابة الأطباء، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى زملائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.