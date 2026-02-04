وزير الثقافة يسلم قطر شارة ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ58

سلم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، شارة مشاركة دولة قطر كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والخمسين المقررة عام 2027.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي انطلقت في 21 يناير الماضي تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، والتي حلت فيها رومانيا ضيف شرف، وذلك بمشاركة مميزة من وزارة الثقافة ومجموعة من دور النشر القطرية.

وفي هذا السياق، أكد جاسم أحمد البوعينين، مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، استعداد وزارة الثقافة للمشاركة كضيف شرف في النسخة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد من أهم المعارض في الوطن العربي، من حيث عدد الدول المشاركة ودور النشر، وكذلك برنامجه الثقافي المميز.

ولفت إلى أن الدورة الثامنة والخمسين للمعرض ستكون نسخة مميزة، كما أن النسخة الحالية شهدت مشاركة ثرية من وزارة الثقافة ودور النشر القطرية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحضور القطري على الساحة الثقافية والأدبية الإقليمية والعالمية، ورفع الوعي بالموروث الثقافي، وإبراز إسهامات الدوحة المتنامية في الحراك الثقافي العالمي.

ومن جانبه، اعتبر المدير العام لدار الكتب القطرية، النائب الأول لرئيس اتحاد الناشرين العرب إبراهيم البوهاشم السيد، في تصريح مماثل لـ«قنا»، أن تسلم دولة قطر شارة ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والخمسين، يُعد تتويجًا لمشاركة قطرية متميزة ومتواصلة حظيت بإشادة واسعة خلال فعاليات هذا المعرض المهم الذي يعد واحدا من أهم التظاهرات الثقافية العربية، كونه من أكبر وأعرق معارض الكتب في العالم العربي، ويحافظ منذ انطلاقه عام 1969 على مكانته وتألقه، ضمن سلسلة المعارض العربية الكبرى التي تضم معرض بيروت الذي انطلق عام 1951، مرورا بمعرض بغداد عام 1957، ثم معرض الدوحة الذي انطلق عام 1972.

وأشار إلى أن الاستعدادات لمعرض القاهرة 2027 ستتم بدعم ورعاية كاملة، بما يليق بمكانة دولة قطر الثقافية عربيا ودوليا، وبما يعزز جسور التعاون الثقافي بين دولة قطر ومصر، معربًا عن ثقته بأن مشاركة قطر كضيف شرف لمعرض القاهرة 2027 ستكون استثنائية وستعكس تطور المشهد الثقافي القطري وتنوعه.

ونوه المدير العام لدار الكتب القطرية في هذا الصدد، بالدعم الكبير الذي توليه وزارة الثقافة بقيادة وزير الثقافة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، لتعزيز حضور قطر في معارض الكتب العربية والدولية، بما يعكس رؤية ثقافية منفتحة وحاضرة عالميا، لافتا إلى أن المشاركة القطرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تمتد جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي عبر دار الكتب القطرية، وصولًا إلى وزارة الثقافة، كما شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نقلة نوعية في الحضور القطري، من حيث حجم المشاركة وجودة الجناح والفعاليات المصاحبة.

ومن ناحيته، ثمن رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، في تصريح لـ«قنا»، اختيار دولة قطر ضيف شرف الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن الدورة السابعة والخمسين للمعرض شهدت عرضا مميزا من جناح دولة قطر عن الثقافة القطرية وكتابها ومفكريها بشكل خاص، كما أن ضيوف جناح دولة قطر من كتاب ومفكرين كانوا على مستوى عال من الاحترافية وطرحوا مفردات للعمل الثقافي الذي تقوم به دولة قطر، بالتزامن مع تسلمها شارة المشاركة ضيف شرف النسخة المقبلة.

ولفت رشاد إلى أن المشاركة القطرية في المعرض تحظى باهتمام واسع، حيث شهدت هذا العام زيادة في عدد دور النشر القطرية عن السنوات السابقة، وذلك بدعم كبير من وزارة الثقافة بدولة قطر، فضلا عن الحضور البارز لدولة قطر في اتحاد الناشرين العرب.

بدوره، أكد الشاعر أحمد الشهاوي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في تصريح لـ«قنا»، أن اختيار دولة قطر لتكون ضيف شرف المعرض لعام 2027، يعكس عمق التبادل الثقافي بين مصر ودولة قطر، لافتا إلى أن اختيار دولة قطر لم يأت من قبيل المصادفة، بل يتزامن مع إطلاق العام الثقافي المصري القطري، وهو ما يمثل محطة مهمة لتجسيد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر وحوار بناء بين اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمسئولين المعنيين من دولة قطر في هذا الصدد، لافتا إلى أن العلاقات الوطيدة التي تربط المثقفين المصريين بنظرائهم القطريين ستكون ضامناً للنجاح والتميز في المشاركة كضيف شرف في المعرض، مستشهدا بالنجاح الكبير والزخم الإعلامي الذي حققته ندوات جائزة «كتارا للرواية العربية» مؤخراً في مصر، والتي شهدت حضوراً لافتا من رموز الوسط الثقافي المصري.

وأعرب الشهاوي عن ثقته في أن دولة قطر تجري استعدادات مكثفة لضمان مشاركة فعالة ونوعية كضيف شرف الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يتجاوز مجرد عرض الإصدارات، ليشمل حضوراً حياً للنخب الثقافية من شعراء وروائيين وأكاديميين، بما يضمن خلق حالة حوارية ثرية، لافتا إلى أن دولة قطر باتت تمثل رقما مهما وركيزة أساسية في مشهد معارض الكتب العربية والدولية بفضل تبنيها مبادرات فكرية رائدة واحتفائها بالمبدعين، كما ثمن في هذا الصدد الجوائز القطرية التي تشجع على الإبداع وتسهم في إثراء الحياة الثقافية العربية، وعلى رأسها «جائزة كتارا للرواية العربية» و«جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.

يشار إلى أن الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شهدت توافدا غير مسبوق من الزائرين بلغ نحو 6 ملايين زائر منذ انطلاق فعالياته في 21 يناير الماضي، كما شهدت مشاركة غير مسبوقة من جانب 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، كما حوى المعرض برنامجا ثقافيا وفكريا شمل 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، وذلك بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع.