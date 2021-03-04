تعرض قناة MBC مصر، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "حرب الصراصير".

تدور أحداث مسرحية "حرب الصراصير"، تدور أحداثها في إطار فانتازي حول حرب بين عدة أنواع من الحشرات وكيق تتعايش هذه الكائنات معاً، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.