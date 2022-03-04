ناجي: سياسة اختيار الحراس للمنتخب خاطئة

انتقد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب سابقًا وسموحة الحالي، سياسة احتيار الحراس للانضمام للمنتخب الوطني، مشددًا على أن الشناوي هو الأقرب للعب أمام السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال أحمد ناجي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «سياسة اختيار حراس المرمى في منتخب مصر خاطئة، بالاعتماد على ثنائي كبير وحارسين شابين.. الأنسب اختيار الحراس الأفضل في توقيت معسكر المنتخب».

وأضاف: « الهاني سليمان يستحق الانضمام لمنتخب مصر، كما أنه غير أسلوبه، ولم يعد يهدر الوقت بسبب طريقة لعب سموحة».

وأكد: «لم أتواصل مع عصام الحضري مدرب حراس المنتخب بخصوص مستوى حراسة المرمى في سموحة.. أفضل استمرار الحارس الذي يشارك في المباريات وأن تكون التغييرات في أضيق الحدود».

وتابع: «أخطاء الشناوي وأبو جبل في المباريات الماضية طبيعية، والشناوي هو الحارس الأول، لأنه يملك خبرات كبيرة، وغيابه عن المنتخب كان للإصابة».

وأوضح: «لا أحب المقارنات بين حراس المرمى، والقرار النهائي يخص المدير الفني كيروش، لكني أتوقع أن يلعب الشناوي ضد السنغال في مباراتي الحسم بتصفيات كأس العالم 2022».

وتطرق مدرب حراس مرمى المنتخب سابقًا للحديث عن مونديال 2018، حيث قال: «فضلت مشاركة الشناوي في روسيا، لأن الحضري وصل إلى 46 عاما حينها، حدث خلاف بيني وهيكتور كوبر المدير الفني، لكني تمسكت بموقفي».

وواصل: «لا أمانع العمل مع أحمد سامي في تدريب المنتخب الأولمبي خاصة أنه يملك كل المقومات لتحقيق ذلك فنيا بجانب شخصيته».

وأتم: «تدريب حراس المرمى اختلف حاليا، إذ يكلف الحراس بمهام تكتيكية إضافية مثل اللاعبين،حراسة المرمى في مصر حاليا هي الأفضل منذ سنوات في وجود العديد من الخبرات والحراس المميزين بين أندية الدوري».