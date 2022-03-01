معهد الفلك: رصد هزتين على بعد 40 كيلو متر من مدينة دهب

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت صباح اليوم الجمعة هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.

وأضاف القاضي أن بيانات الهزة الأولى كالتالي:

تاريخ الحدوث الجمعة الموافق 4/03/2022

ث د س

الأولى: وقت الحدوث والقوة 59 54 06 صباحا بالتوقيت المحلى

بقوة 3.49 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 28.7387° شمالا

خط الطول : 34.8612 شرقا

العمق : 16.7 كم

ث د س

أما بيانات الهزة الثانية

فهي كالتالي وقت الحدوث والقوة 38 23 07 صباحا بالتوقيت المحلى

بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 28.7312° شمالا

خط الطول : 34.7832° شرقا

العمق : 16 ككم.

وأكد أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بهذه الهزة الأرضية.

الجمعة الموافق 4 /03/2022



