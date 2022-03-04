صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

دوت صفارات الإنذار مساء الجمعة، في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط استمرار للمعارك في جبهات عدة في ظل مساعٍ للقوات الروسية للتقدم.



وعادة ما تُطلق هذه الصفارات عندما يكون هناك خطر وشيك أو تزايد احتمال شن هجوم صاروخي.



في غضون ذلك، قالت مجموعة السبع، إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات الصارمة بحق روسيا ردا على عدوانها على أوكرانيا.



وذكر بيان صادر عن المجموعة، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته ونظام بيلاروسيا يتحملون مسؤولية نتائج العقوبات الاقتصادية عليهم.



وأشارت المجموعة إلى أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب بما في ذلك الاستخدام العشوائي للأسلحة ضد المدنيين.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.