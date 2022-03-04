بلومبرج: أكثر من 1000 بحار على سفن عالقة بالقرب من السواحل الأوكرانية

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء باحتجاز حوالي 140 سفينة بالقرب من السواحل الأوكرانية، وهو ما يعرض حياة أكثر من ألف بحار للخطر.

وتظهر بيانات تتبع حركة السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء أن هناك 12 ناقلة منتجات نفطية، وناقلة لزيت عباد الشمس و45 ناقلة تستخدم لنقل الحبوب والخام والفحم لا تزال عالقة منذ بدء القوات الروسية هجومها على أوكرانيا الأسبوع الماضي.

كما تشير البيانات إلى أن هناك أيضا 54 ناقلة بضائع وسفينة حاويات تمكنت من الإبحار باتجاه ميناء مدينة أوديسا في أوكرانيا قبل إغلاقه.

وأوضحت بلومبرج أن ما لا يقل عن 5 سفن تجارية تعرضت للتفجير في المنطقة منذ بدء الغزو الروسي، في إشارة إلى الخطر الكبير الذي يواجه أطقم تلك السفن والناقلات المحتجزة.

ونوه ملاك السفن المحتجزة ومديروها إلى أن سفنهم لا تستطيع مغادرة المياه الأوكرانية، وذلك لعدم وجود ربان بالميناء لإرشادهم بكيفية الخروج.

ونشرت البحرية الإسبانية تحذيرا على موقعها يفيد بتقييد حركة الملاحة في أجزاء من القسم الشمالي الغربي للبحر الأسود، وذلك بسبب التهديد بوجود ألغام تحت الماء.

ونقلت بلومبرج عن مصادر على صلة بالسفن المحتحزة في المنطقة القول إن بعض من تلك السفن تحمل بضائع على متنها.

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