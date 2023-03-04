 العاصمة الإدارية: توفير أكثر من 9.5 ألف وحدة سكنية للموظفين الذين جرى نقلهم - بوابة الشروق
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العاصمة الإدارية: توفير أكثر من 9.5 ألف وحدة سكنية للموظفين الذين جرى نقلهم

أ ش أ
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 9:15 م | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 9:24 م

قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، إنه منذ بداية العام وبدأ العمل تدريجيا لنقل موظفين الدولة إلى هناك.

وأضاف عباس - في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية (الحياة) - أنه تم تسليم أكثر من 20 مبنى وسيتم قريبا الانتهاء من جميع المباني الحكومية.

وأوضح أن الشركة وفرت وحدات سكنية لأكثر من 9 آلاف و500 موظف ضمن المرحلة الأولى المخصصة لتسكين الموظفين بالقرب من العاصمة، مشيرا إلى الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيتم عبر مرحلتين، وأن الثانية ستبدأ عقب عيد الفطر مباشرة.


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