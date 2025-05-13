رد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول «أين دور الجامعة العربية ونحن نشهد مشهد لتجويع الشعب الفلسطيني وقصف وقتل منذ السابع من أكتوبر، هناك أيضا مسئولية عربية غير مسئولية المجتمع الدولي»، قائلا: «لأ، هناك مسئولية دولية أولا وأخيرا؛ الأونروا تابعة للأمم المتحدة».

وعلق خلال مقابلته مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»على تجديد الإعلامية لميس الحديدي تساؤلها: «وماذا عن مسئولية المجتمع العربي؟»، قائلا إن «المجتمع العربي يساعد طبقا لقدراته، والقدرات العربية تتمثل في العمل الدبلوماسي، مثلما سوف نشهد في زيارة ترامب لثلاث عواصم عربية؛ لإقناعه بالسعي إلى السيطرة على الموقف والعرب يذهبوا لمحكمة العدل، كلها مسائل وجهد يبذل».

وشدد أن الدبلوماسيات العربية تعمل على هذا الجهد بالفعل حتى الآن، متابعا: «أحد الكتاب الصحفيين المرموقين كتب وقال أرغب في تنسيق الوزراء العرب فيما بينهم، وكأن الوزراء لا ينسقون! وأرغب أن يقومون باتصالات مع كل الناس، وكأنهم لا يقومون! ويذهبوا إلى الصين للتحدث معها؛ هذا كله جهد يبذل بالفعل».