الأمن العام يكشف غموض مقتل طالب في البحيرة

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كشف قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن البحيرة، غموض مقتل طالب بالبحيرة، وضبط مرتكبي الواقع.

والبداية بتلقي مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شخص - مقيم بدائرة المركز- يفيد بغياب نجله "طالب" عقب خروجه من مسكنهما مُستقلا مركبة "توك توك" قيادته وعدم عودته.

وشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارعين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز.

وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا باستدراجهما للمتغيب عن طريق الاتصال به تليفونيا بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وقاما بالتعدي عليه حتى فارق الحياة، ثم ألقيا جثته في مصرف مائي بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، واستوليا على "التوك توك".

وأضافا بقيامهما ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهما "سيء النية" مزارع "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية، وأمكن ضبطه ومركبة "التوك توك" المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.