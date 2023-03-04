الإعدام لبائعة مناديل وابن شقيقها لقتلهما زوجها في دمنهور

قضت محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة 12"، برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير خالد حسين بالإعدام شنقا على بائعة مناديل، مقيمة بعزبة العمدة مركز دمنهور، وابن شقيقها في القضية 31529 لسنة 2022 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2022 كلى وسط دمنهور، وذلك لقتلهما زوج المتهمة عقب حدوث مشاجرة بين المجني عليه، وزوجته وابن شقيقها، فاستدرجاه بدعوى الصلح بينهم، واصطحباه لمكان الحادث، وقتلاه وذبحاه بالسكين وألقيا الجثة بمكان العثور عليها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع الأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة شاب مجهولة الهوية مذبوحة وملقاة في مياه مصرف ري، خلف مبنى جامعة دمنهور بمنطقة الأبعادية بدمنهور، إذ تم ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات عن أن الجثة لشخص يدعى "أحمد.أ.ال"، 40 عامًا وشهرتة "كريم. ق"، سايس سيارات، ويقيم في مينا البصل بالإسكندرية وسبق اتهامه في عدة قضايا.

فيما أكدت تحريات فريق البحث الجنائي، أن المجني عليه متزوج عرفيًا من "شيماء.ال.م"، 31 عامًا، بائعة مناديل ومقيمة عزبة العمدة مركز دمنهور، وأنها كانت تقيم معه في مدينة الإسكندرية.

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة تركت منزل الزوجية وتقيم بشقة مستأجرة بدائرة مركز دمنهور، مع ابن شقيقها المدعو "خالد.ع.ع"، 28 عامًا، عاطل.

ولفتت التحريات إلى أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه، وزوجته وابن شقيقها، فاستدرجاه بدعوى الصلح بينهم، واصطحباه لمكان الحادث، وقتلاه وذبحاه بالسكين وألقيا الجثة بمكان العثور عليها.

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة دمنهور بتلقيه بلاغًا من أهالى قرية الأبعادية بالعثور على جثة لشخص ذكر مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر ملقاة بمصرف ري خلف مبنى جامعة دمنهور على الطريق الزراعي السريع بدائرة المركز.

وبمناظرة الجثة تبين وجود قطع جرحي بالرقبة وجروح طعنية متفرقة بأنحاء الجسم، ولم يعثر معه على ثمة أوراق تدل على شخصيته.

ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وقامت نيابة مركز دمنهور برئاسة المستشار محمد شلوف، رئيس النيابة بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بالإعدام شنقا على المتهمين.