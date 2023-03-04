 مشاجرة انتهت بحريق.. شاب تدخل لفض مشاجرة فخرج جثة هامدة بالمنوفية - بوابة الشروق
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مشاجرة انتهت بحريق.. شاب تدخل لفض مشاجرة فخرج جثة هامدة بالمنوفية

مروة حماد
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 4:27 ص | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 4:27 ص

لقي شاب مصرعه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرفين أسفل الطريق الإقليمي بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة الباجور بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصابين في مشاجرة بين طرفين أسفل الطريق الإقليمي بنزله سعد عطية بمركز الباجور.

وبالانتقال، تبين مصرع الشاب " عماد.ع.ا " 27 سنة من قرية تلوانة بمركز الباجور وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة بين صاحب كشك وأصحاب قطعة أرض مجاورة للكشك ومقيمين بمدينة سرس الليان، حيث تعرض لطعنة نافذة أودت بحياته في الحال، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

وانتقلت قوات الأمن للسيطرة علي الواقعة حيث تم القبض على ثمانية أشخاص من الطرفين وتم فرض طوق أمني، حيث أضرم أحد الأطراف النيران في الكشك الخاص بالطرف الآخر، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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