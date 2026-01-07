إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم

أصيب فلسطينيان برصاص مستعمرين، اليوم الثلاثاء، فيما اعتقل الاحتلال اثنين آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي جمعة رشايدة لمراسلتنا، بأن مستعمرين هاجموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابتين: إحداهما في القدم والأخرى في اليد، وجرى نقلهما إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اقتحمت المكان لاحقًا، واعتقلت كلاً من: زكريا حابس رشايدة (21 عامًا)، ومحمد أسعد رشايدة (22 عامًا).

يشار إلى أن قرية الرشايدة تتعرض لاعتداءات المستعمرين المتكررة التي تتراوح بين إطلاق النار وملاحقة المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، في سياق تصعيد متواصل يستهدف القرى الفلسطينية شرق محافظة بيت لحم.