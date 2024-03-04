حماس: المقاومة أطلقت طوفان الأقصى حين كانت إسرائيل تسعى لتصفية قضية فلسطين

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن المقاومة الفلسطينية أطلقت معركة طوفان الأقصى حين كانت إسرائيل تسعى لتصفية قضية فلسطين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، من العاصمة اللبنانية بيروت، أن قوى المقاومة تنتقل من مرحلة التعاون وتبادل الخبرات إلى المشاركة الكاملة في مواجهة الاحتلال.

وشدّد على أن ما لم تستطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومعها الولايات المتحدة أخذه بالميدان لن يؤخذ بما سماها «مكائد السياسة».

ولفت حمدان، إلى أن معركة طوفان الأقصى كشفت حقيقة وجه الإدارة الأمريكية وزيف ما تنادي به من حرية وحقوق إنسان.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع حصيلة جديدة لضحايا العدوان المستمر لليوم 150 يومًا على التوالي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا، مع تسجيل 71 ألفًا و920 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدًا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.