سياسي بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يفوز برئاسة بلدية بلدة بشرقي ألمانيا

فاز أحد أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات على منصب عمدة بلدة صغيرة في شرقي البلاد، وهو ما يضاف إلى سلسلة الانتصارات الأخيرة للحزب اليميني المتطرف.

وحصل رولف فيجاند على 4ر59% من الأصوات يوم الأحد، متغلبا بسهولة على المرشحين الآخرين في بلدة جروسشيرما الواقعة غرب مدينة دريسدن.

يشار إلى أن فيجاند عضو في برلمان ولاية ساكسونيا عن حزب البديل من أجل ألمانيا.

وفي انتخابات رئاسة البلدية، خاض الانتخابات "كمرشح فردي"، مما يعني أنه لم يحصل على ترشيح رسمي من الحزب.

وأصبحت الانتخابات في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 5500 نسمة ضرورية بعد الوفاة المفاجئة أواخر العام الماضي لفولكمار شريتر الذي تولى المنصب لفترة طويلة.

وترشح فيجاند أيضا في الانتخابات البلدية السابقة، لكنه هزم على يد شريتر، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال.

وفي بلدة بيرنا، على بعد حوالي 60 كيلومترا شرق جروسشيرما، تولى تيم لوشنر منصب عمدة المدينة في بداية الأسبوع. ولوشنر ليس عضوا في حزب البديل من أجل ألمانيا، لكن تم ترشيحه للانتخابات من قبل الحزب.