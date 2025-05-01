18 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم

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قالت مصادر طبية فلسطينية، إن 18 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 5 مواطنين بينهم أطفال استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة المخيم الغربي غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خطيرة في قصف مدفعي استهدف بلدة خزاعة شرقي خان يونس، فيما استشهد مواطن بنيران مسيرة للاحتلال استهدفته في منطقة المنارة جنوب شرق المدينة.

وأضاف أن مواطنين آخرين استشهدا إثر استهداف مدفعية الاحتلال المزارعين شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن آخر جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الرضيع بالبلدة.

وأشار إلى أن مواطنا استشهد في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق المدينة، كما استشهد مواطن آخر في قصف استهدف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب مواطن بنيران مسيرة للاحتلال في محيط مسجد البشير بحي التفاح شرق مدينة غزة.