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مقتل 4 أشخاص إثر حريق بدار لرعاية المسنين في غرب ألمانيا

فرانكفورت - د ب أ
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 12:05 م
ذكرت تقارير أولية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في اندلاع حريق بدار لرعاية المسنين في بيدبورج-هاو بولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة صباح اليوم الاثنين إن الحريق اندلع خلال الليل.

وذكرت التقارير أن حياة شخص واحد في خطر، وأن رجل إطفاء ورجل شرطة أصيبا بجروح خطيرة، كما أصيب 15 شخصا آخرين بجروح طفيفة.

وأضافت التقارير أنه تم إجلاء 46 من سكان دار المسنين. ولم يتضح بعد سبب الحريق.

وأعلنت شبكة إذاعة غرب ألمانيا "في دي آر"، الخبر في البداية.

وذكرت إذاعة غرب ألمانيا، نقلا عن متحدث باسم إدارة الإطفاء، أنه عندما وصلت فرقة الإطفاء نحو الساعة الخامسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش)، كان الوضع مأساويا، مضيفة أن بعض رجال الإطفاء اضطروا إلى تحطيم النوافذ لإنقاذ السكان.

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