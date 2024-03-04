

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الدكتور رائد النمس، إن جيش الاحتلال يتعمد استهداف المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية والإسعافية والعاملين في المستشفيات، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن جيش الاحتلال قتل حوالي 370 كادرًا صحيًا ما بين ممرض وطبيب ومسعف، واعتقل 99 آخرين.

وأشار إلى أن «استهداف الكوادر الصحية وسيارات الإسعاف وتعمد قتل وإصابة العاملين في المستشفيات، يهدف إلى حرمان المواطنين في كل محافظات غزة من تلقي الخدمة الطبية».

ونوه أن «تلك الأمور تأتي ضمن سياسة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي بهدف إخراج كل المستشفيات عن الخدمة»، مشيرًا إلى خروج 30 مستشفى وأكثر من 50 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة جراء تلك الممارسات الإسرائيلية.

وحذر من أن «الوضع الصحي في غزة في ظل شح المستلزمات الطبية والنقص الحد في أدوات الجراحة والتخدير والتعقيم بات مأساويًا للغاية».

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CWN9JVbjhq8?si=nJwxr5-LqGf9yYVl" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>