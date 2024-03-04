سجل التضخم في تركيا ارتفاعاً خلال فبراير الماضي، ليبلغ 07ر67% على أساس سنوي.

جاء ذلك بحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية والتي أعلنت عنها الاثنين، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد ارتفع التضخم خلال فبراير الماضي بنسبة 53ر4% مقارنة بالشهر الذي قبله.

كما بلغت نسبة ارتفاع التضخم 07ر67% مقارنة مع فبراير 2023.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الأحد، أن الارتفاع القوي في الحد الأدنى للأجور هذا العام مع ارتفاع أسعار الأغذية يعملان على تعزيز ضغوط التكلفة لاقتصاد متضرر منذ فترة طويلة من التضخم.

وعلى الرغم من استقرار العملة المحلية "الليرة"، فإن تركيا في طريقها لإنهاء عام 2024 وهى تسجل خامس أعلى أسرع معدل تضخم في العالم، بحسب صندوق النقد الدولي. ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم هذا العام 36%.