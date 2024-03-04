حبس متهم بهتك عرض ربة منزل تحت تهديد السلاح بالواحات البحرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس المتهم بتهك عرض سيدة وسرقتها داخل شقة سكنية بمنطقة الواحات البحرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي قسم شرطة الواحات البحرية بلاغاً من ربة منزل مفاداه تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل ملثم وسرقة مبلغ مالي قدره 1000 جنيه من شقتها حال تواجدها بمفردها تحت تهديد السلاح، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.