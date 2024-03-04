برشلونة يعلن حجم إصابة لاعبي الفريق

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أعلن نادي برشلونة، الإسباني، طبيعة إصابة بيدري وفرينكي دي يونج، لاعبي الفريق، بعدما تعرضا لإصابة خلال لقاء أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

وقال حساب النادي الرسمي على «إكس»: «فرينكي دي يونج يعاني من التواء في الأربطة الجانبية لكاحله الأيمن. بيدري يعاني من إصابة في العضلة الرباعية اليمنى».

أضاف: «تأكد غياب كلا اللاعبين، وسيحدد تعافيهما موعد عودتهما للمشاركة».

أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية غياب بيدري عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5-6 أسابيع، وغياب فرينكي دي يونج عن الملاعب 4-3 أسابيع.

في سياق قريب، حسم التعادل السلبي مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، ليستمر تواجد برشلونة في المرتبة الثالثة في جدول الدوري برصيد 58 نقطة، فيما يقبع بيلباو في المركز الخامس بـ 50 نقطة.