برشلونة يعلن حجم إصابة لاعبي الفريق

أعلن نادي برشلونة، الإسباني، طبيعة إصابة بيدري وفرينكي دي يونج، لاعبي الفريق، بعدما تعرضا لإصابة خلال لقاء أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.
وقال حساب النادي الرسمي على «إكس»: «فرينكي دي يونج يعاني من التواء في الأربطة الجانبية لكاحله الأيمن. بيدري يعاني من إصابة في العضلة الرباعية اليمنى».
أضاف: «تأكد غياب كلا اللاعبين، وسيحدد تعافيهما موعد عودتهما للمشاركة».
أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية غياب بيدري عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5-6 أسابيع، وغياب فرينكي دي يونج عن الملاعب 4-3 أسابيع.
في سياق قريب، حسم التعادل السلبي مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، ليستمر تواجد برشلونة في المرتبة الثالثة في جدول الدوري برصيد 58 نقطة، فيما يقبع بيلباو في المركز الخامس بـ 50 نقطة.