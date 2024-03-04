محافظ المنيا يلتقى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمكتبه، اليوم الاثنين، وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢١.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ونجلاء حمدى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة داليا محمد مسئول وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

فى بداية اللقاء، رحب محافظ المنيا بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث حظت المنيا بتنفيذ ٣٢٠٩ مشروعات فى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة ٣ ملايين مواطن وإدراج ١٠٢ قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن، إلى جانب إقامة مشروعات قومية على أرض المحافظة أهمها مشروعات قطاع الصحة حيث تم إنشاء وتشغيل ٣ مستشفيات ديرمواس وملوى و سمالوط، فضلا عن إقامة ٥ مستشفيات بنسب تنفيذ مرتفعة ضمن حياة كريمة، كما تم تطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى اهتمام المحافظة بتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء ١٧ محطة معالجة و١٧٨ محطة رفع صرف صحي و٣٥ محطة مياه بقرى حياة كريمة.

وفى مجال التعليم تم دخول ٢٥ مدرسة الخدمة هذا العام، وإنشاء وإحلال وتجديد ٢١٣ مدرسة ضمن قرى حياة كريمة.

وفيما يتعلق بملف تطوير العشوائيات، طُورت عشش محفوظ وإنشاء مدينة العمال لتوفير سكن آمن والذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجًا.

وفى قطاع التموين، أتيحت السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا والتوسع فى إقامة المنافذ على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة والقيادة السياسية بفئة ذوي الهمم ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وفى ظل الجمهورية الجديدة، حيث تم إنشاء وحدة الإعاقة بالمحافظة لتقديم الخدمات لهذه الفئة تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم، كما تم إنشاء نادى متحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة مقام على مساحة ١٠ أفدنة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية وتدريب اللاعبين من ذوي الهمم وتوفير بيئة مناسبة تؤهلهم للمشاركة فى بطولات عربية وعالمية.

ومن جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بحفاوة الترحيب مشيدًا بالتطور الذي لاحظه على أرض المنيا، مؤكدا أن الأجندة التنفيذية للوفد تحمل عدة لقاءات وجولات ميدانية داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوى المعنية بالتعامل مع شكاوى المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، كما تتضمن أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.