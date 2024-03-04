متحدث الحكومة يكشف موقف العاملين في المطارات بعد الإعلان عن بدء طرحها للإدارة والتشغيل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف العاملين في المطارات بعد الإعلان عن بدء طرحها للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص.



وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «حقوق كل العاملين في المطارات محفوظة، ولا مساس بهم بأي حال».



وأضاف: «نحن نتحدث عن إدارة وتشغيل، وتم وضع خطة ورؤية لتطوير المطارات سوف تراعى المصلحة الوطنية وتضع ضوابط ومعايير لعملية التشغيل، ونؤكد أنه لا مساس بالعاملين».



ولفت إلى أن الحكومة المصرية تدرس العروض المقدمة من شركات دولية أو محلية بالنسبة لتلك الطروحات، من كل الجوانب المالية والفنية، ثم تختار الأفضل منها بما يراعي المصلحة الوطنية في النهاية.



وأشار إلى أن جزءًا أساسيًا من بدء طرح المطارات للإدارة والتشغيل مرتبط بتدفق السياحة، موضحًا أن التطوير يُحسن تجربة المسافر في التعامل داخل المطارات، وتقديم الخدمات للسياح، ويساعد على استيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة.



وأكمل: «الدولة عقدت صفقة أس الحكمة وستعقد صفقات تجذب ملايين السائحين على مدار السنوات المقبلة، ولذلك فإن تحسين ورفع كفاءة الخدمات في المطارات ورفع القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من السائحين نقطة أساسية».



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.



واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة جهودها، من خلال الوزارات والأجهزة المعنية، للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة.