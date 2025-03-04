محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجدين في الخارجة

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مسجد فجر الإسلام بمركز الخارجة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بحضور الدكتور مختار عيسى وكيل وزارة الأوقاف، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأدى المحافظ صلاة الظهر بالمسجد عقب الافتتاح، حيث أشاد بجهود القائمين على تطوير المسجد، كما التقى عددًا من المواطنين، موجها بدراسة استغلال الطابق الثاني من المبنى الملحق للمسجد بما يفيد الأهالي، وحصر أراضي الخدمات وعرضها لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين.

كما افتتح المحافظ، مسجد "الزهراء ـ الرزاق الكريم" بحي أرض السلام والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع أحد المتبرعين، على مساحة ٣٩٠ مترًا مسطحًا، ملحق به مصلى للسيدات.