زيلينسكي: الخلاف مع ترامب مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأوضاع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الخلاف مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في المكتب البيضاوي "مؤسف وحان الوقت لتصحيح الأمور".

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي على موقع اكس "اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لم يمض بالطريقة التي كان من المفترض أن يمضي بها... للأسف حدث بهذه الطريقة. لقد حان الوقت لتصحيح الأمور. نود أن يكون التعاون والتواصل المستقبلي بناء".

وأكد أن أوكرانيا مستعدة للتوقيع على اتفاق بشأن معادنها الأرضية النادرة الذي سعت إليه إدارة ترامب.