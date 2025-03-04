ولي العهد السعودي والرئيس عون يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة

عقد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض مساء الاثنين اجتماعا مع الرئيس اللبناني جوزف عون ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أن ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني بحثا " خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، وسُبل دعمها وتعزيزها."

واضافت "واس" أنه" قد أجريت للرئيس اللبناني مراسم استقبال قبيل جلسة المباحثات الرسمية ".

ورحب ولي العهد السعودي بالرئيس اللبناني في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر عون عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحُسن الاستقبال.

ولأهمية الاجتماع حضره من الجانب السعودي عدد كبير من الأمراء والمسؤولين بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ومستشار وزير الخارجية الأمير يزيد بن محمد بن فرحان ( المسؤول عن الملف اللبناني) وسفير الرياض لدى لبنان وليد بخاري.

فيما حضر من الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفير لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة وعدد من كبار المسؤولين في الرئاسة اللبنانية.

وقال عون بعد وصوله إلى الرياض إن "الزيارة إلى السعودية فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية، وهي مناسبة أيضاً للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم واستقرار لبنان، وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه".

وأضاف: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.

ووصل الى العاصمة الرياض مساء الاثنين الرئيس اللبناني في أول زيارة خارج البلاد منذ انتخابه قبل نحو شهرين .