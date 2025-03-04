محيي إسماعيل: أصبت بحالة اكتئاب بعد وفاة زوجتي

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه أصيب بحالة من الاكتئاب بعد وفاة زوجته منذ نحو ست سنوات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» عبر شاشة «النهار»، أنه سافر كندا لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تعافى من هذه الحالة وعاد من هناك.

وأوضح أنه حاول الخروج من هذه الحالة عبر التوجه للمسرح أو السينما أو الجلوس مع مثقفين وعلماء لكن من دون أن ينفرد بنفسه، منعًا لتفاقم الحالة.

وأشار إلى أن أي شخص يشعر بالضيق ويجلس منفردًا فقد يصاب بحالة من الجنون بسبب الأفكار التي تراوده في هذه الحالة، منوها بأنه حصل على حبوب مهدئة لفترة مؤقتة.

ولفت إلى أن الحب يمكن أن ينسيه حبٌ آخر، لكنه وصفه من ينسى في هذه الحالة بأنه غبي، مشددا على ضرورة أن الحب يعمل على إكمال الحب الآخر.

وأوضح أنه متزوج في الفترة الحالية من سيدة مصرية، مرتبط بها منذ أربع سنوات.